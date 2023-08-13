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Новости 17:53

Бастрыкин заинтересовался уголовным делом о травмировании девочки в петербургской школе плавания

фото ЗакС политика Бастрыкин заинтересовался уголовным делом о травмировании девочки в петербургской школе плавания

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин потребовал доложить о том, как продвигается расследование уголовного дела о травмировании девочки в школе плавания в Петербурге. Как уточнили в приемной главы СК, внимание силовика к проблеме привлекла мать пострадавшей.

Петербурженка позвонила на многоканальную линию СК с жалобой на длительный срок расследования инцидента. "Она сообщила о затяжном характере установления обстоятельств получения серьезных травм ее восьмилетней дочерью на занятии в школе плавания, — сообщили в ведомстве. — До настоящего времени виновные в этом лица к ответственности не привлечены".

Бастрыкин поручил и. о. главы ГСУ СК по региону Олегу Бобкову доложить о ходе и результатах расследования, а также объяснить причины того, что оно затянулось.

Ранее Бастрыкин поручил подчиненным повторно возбудить уголовное дело в отношении петербургской управляющей компании из-за жалоб на фальсификацию документов общего собрания жильцов дома по Дунайскому проспекту.

Фото: Telegram-канал "Следком"


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