Курс доллара впервые за полтора года превысил 100 рублей

В ходе торгов на Московской бирже 14 августа курс доллара превысил отметку в 100 рублей, следует из данных о торгах. Это произошло впервые с 23 марта 2022 года.

По состоянию на 09:11 за доллар просили 100,18 рубля. Позже курс немного отыграл назад, но в 09:29 вновь превысил отметку в 100 рублей, составив 100,38 рублей за единицу американской валюты (+0,95 %).

Также на 0,78 % подорожал евро, за который просят 109,56 рубля. Стоимость юаня составила 13,79 рубля, китайская валюта подорожала на 0,095 %.

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