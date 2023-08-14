РБК: Костин может сменить Полтавченко во главе совета директоров ОСК

Глава банка ВТБ Андрей Костин может занять пост председателя совета директоров Объединенной судостроительной корпорации (ОСК), сообщил 14 августа РБК со ссылкой на собственные источники. Сейчас это место принадлежит бывшему губернатору Петербурга Георгию Полтавченко.

Кроме того, действующего главу ОСК Алексея Рахманова может сменить первый зампред ВТБ Андрей Пучков, сообщило издание. В пресс-службах ВТБ, ОСК и Минпромторга комментировать информацию не стали.

Возможные кадровые перестановки связывают с переходом ОСК в доверительное управление ВТБ сроком на пять лет. На прошлой неделе президент Владимир Путин поддержал передачу компании банку, о чем заявил на встрече с Костиным 10 августа.

Полтавченко возглавил совет директоров ОСК в декабре 2018 года, это произошло после его отставки с поста губернатора Петербурга. В январе 2023 года правительство повторно выдвинуло его в совет директоров в качестве представителя государства в компании.

Фото: ЗАКС.Ру