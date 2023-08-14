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Новости 10:59

Территорию института имени Вавилова приспособят под жилую застройку

фото ЗакС политика Территорию института имени Вавилова приспособят под жилую застройку

Комиссия по подготовке изменений в Генеральный план Петербурга одобрила перевод территории Государственного оптического института имени С. И. Вавилова в зону среднеэтажной и многоэтажной жилой застройки, сообщил 14 августа "Коммерсантъ". Речь идет об участках на Биржевой линии, 8-10, литера А и 12, литера М.

Как говорится в протоколе, заявку рекомендовано "учесть в редакции комиссии".

В мае 2022 года территория, на которой располагается комплекс институтских зданий, был продан за 302 миллиона рублей. Покупателем стало ООО "Арсенал-6".

Фото: pixabay


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