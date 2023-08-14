Минпромторг выступил против законопроекта о "честной цене"

Минпромторг выступил против законопроекта о так называемой "честной цене", сообщили 14 августа "Известия". Инициатива вице-спикера Госдумы Бориса Чернышова (ЛДПР) предусматривает внесение поправок в закон "О защите прав потребителей", в соответствии с которыми продавцы будут обязаны указывать стоимость товаров в пересчете на литры или килограммы.

В министерстве считают, что внедрение новых правил приведет к удорожанию выкладки товаров и производства ценников. Необходимость автоматизации процессов приведет к росту издержек, что также приведет к росту цен, говорится в письме ведомства в Государственно-правовое управление (ГПУ) президента.

Кроме того, существуют товары, цена которых в пересчете на литры или килограммы покупателю попросту не нужна, отметили в Минпромторге. Речь идет, например, о чипсах, кофе, жевательной резинке и прочей продукции. Указание стоимости в пересчете на округленные единицы объема и веса лишь затруднит восприятие покупателей, полагают чиновники.

"На основании вышеизложенного Минпромторг не поддерживает законопроект", — резюмировали в ведомстве. В то же время в министерстве предложили ввести единый стандарт фасовки, чтобы гражданам было проще сличать цены на похожие товары.

Свой отзыв на проект также представил Роспотребнадзор. В ведомстве сочли инициативу нуждающейся в доработке.

"Не вполне понимаю, о каких "больших расходах" может идти речь. Бесплатно в программе пересчитать цену и напечатать новые ценники? Которые печатаются в любом случае. Бумаги больше не потребуется", — отреагировал в своем Telegram-канале на отзыв министерства Чернышов. Он пообещал внести ко второму чтению проекта изменения с тем, чтобы предоставить правительству право определять перечень товаров с так называемым "честным" ценником.

Ранее стало известно, что рассмотрение законопроекта в Госдуме намечено на октябрь 2023 года.

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