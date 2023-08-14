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Новости 12:09

Депутат Госдумы заявил, что россиянам "наплевать" на курс доллара

фото ЗакС политика Депутат Госдумы заявил, что россиянам "наплевать" на курс доллара

Россияне ничуть не обеспокоены ростом курса доллара, следует из комментария главы комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова (СРЗП) порталу Ura.ru. По версии парламентария, сейчас в стране наблюдается небывалое с момента развала СССР положительное развитие.

"Я за соотношением рубль-доллар слежу, исходя из своей работы. С точки зрения большинства населения наплевать на это соотношение", — поделился мнением депутат. Согласно его заявлению, ситуация с курсом валют находится под контролем государства.

В своем выступлении Аксаков заявил, что Чувашия, от которой он избран, "живет полноценной жизнью, на лицах [жителей] улыбки и нет никакого стресса". В целом же, по версии справоросса, Россия находится сейчас "в позитивном тренде своего развития". "Такого состояния позитивного развития я не наблюдал в современной России после Советского Союза никогда", — заявил он, оговорившись при этом, что не имеет в виду темпы экономического роста, поскольку "они еще маловаты".

Утром в понедельник курс доллара впервые с марта 2022 года превысил отметку в 100 рублей в ходе торгов на Московской бирже.

Фото: duma.gov.ru


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