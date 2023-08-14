В Москве суд оштрафовал блогера за дискредитацию армии и пропаганду ЛГБТ

Тверской районный суд Москвы оштрафовал блогера-трансгендера Андрея Петрова на 250 тысяч рублей, сообщил 14 августа Telegram-канал "Осторожно, новости". Административные дела против него были заведены по статьям о дискредитации армии (ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ) и о пропаганде нетрадиционных отношений в интернете (ч. 3 ст. 6.21 КоАП РФ).

По протоколу, составленному за дискредитацию армии, суд назначил Петрову штраф в размере 50 тысяч рублей. За пропаганду ЛГБТ его оштрафовали еще на 200 тысяч рублей.

Сами дела были заведены из-за постов блогера в Telegram. На содержание публикаций пожаловалась глава "Лиги безопасного интернета" Екатерина Мизулина, после чего к делу подключились сотрудники центра "Э".

Сам Петров на заседание суда не пришел.

Также в понедельник Приморский районный суд Петербурга признал экстремистской и запретил распространение книги "Осада" американского неонациста Джеймса Мейсона.

Фото: ЗАКС.Ру