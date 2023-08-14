Шишлов пожаловался в Центризбирком на отказы в представительстве в УИК

Глава петербургского отделения "Яблока" Александр Шишлов пожаловался в Центризбирком на отказы включить однопартийцев в состав участковых избирательных комиссий, сообщили 14 августа в партии. Он попросил ЦИК повлиять на Горизбирком и обязать его отменить решения ряда территориальных избирательных комиссий.

Из поданных "Яблоком" 1 061 заявок на включение своих представителей в состав УИК были удовлетворены 658. Такой показатель в партии считают дискриминационным и требуют пересмотра решений, вынесенных теризбиркомами. Попытка оспорить решения ТИК в Горизбиркоме окончилась неудачей.

В своем обращении Шишлов указал, что доля отказов "Яблоку" составила 38,3 %, и это "значительно превышает долю отказов в назначении кандидатур от других парламентских партий (по сравнению с "Единой Россией" и ЛДПР — в 383 раза)". Политик считает невозможным объяснить такое расхождение проблемами с предоставленными документами, поскольку "неназначенные кандидатуры зачислены в резерв составов УИК".

Шишлов пожаловался на отказ Горизбиркома удовлетворить поданную партией жалобу. В своем обращении он призвал ЦИК обязать Петербургский избирком отменить решения ТИК, вынесенные не в пользу "яблочников".

Фото: ЗАКС.Ру