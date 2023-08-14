Лантратова попросила антимонопольщиков проверить цены на тетради

Первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова обратилась в Федеральную антимонопольную службу с просьбой проверить цены на рабочие тетради для школьников. Как сообщила сама депутат, их стоимость может "значительно" отличаться от магазина к магазину.

В своем обращении на имя главы ФАС Максима Шаскольского Лантратова указала, что в большинстве случаев покупкой тетрадей занимаются родители школьников. При этом она сослалась на результаты опроса ВЦИОМ, согласно которым 80 % матерей самостоятельно покупают детям рабочие тетради.

Лантратова указала, что разница в стоимости одинаковых тетрадей может достигать одной тысячи рублей в разных магазинах. В качестве примера она назвала известный в России маркетплейс, где якобы видела тетради по русскому языку с шестикратно завышенной относительно других площадок ценой.

Завышение цен в ситуации, когда семьи и без того сталкиваются с расходами на сборы ребенка в школу, способно ухудшить их финансовое положение, уведомила адресата Лантратова. Она попросила главу ФАС провести комплексную проверку "на предмет нарушения антимонопольного законодательства при реализации учебных рабочих тетрадей".

В июне Лантратова обратилась в Минобороны с предложением создать серию роликов для детей, посвященную целям СВО. В ведомстве к инициативе отнеслись благожелательно.

Фото: Telegram-канал "Яна Лантратова. Добро"