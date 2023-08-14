В Петербурге возбуждено дело о фальсификации протоколов собраний жильцов дома на Дунайском проспекте

В Петербурге Следственный комитет возбудил уголовное дело о покушении на мошенничество (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ) в связи с жалобами владельцев квартир в ЖК "Триумф Парк", следует из сообщения ведомства. Петербуржцы заявляли о фальсификации протоколов собраний собственников жилья, якобы предпринятой ради смены управляющей компании.

"По версии следствия неустановленные лица сфальсифицировали протокол общего собрания собственников помещений дома 7 корпус 7 по Дунайскому проспекту", — рассказали в СК.

Недостоверный протокол в дальнейшем был предъявлен Госжилинспекции ради смены управляющей компании с ОАО "Сити Сервис" на ООО "ЛСТ Констракшен" "в целях последующего незаконного извлечения прибыли в период с ноября 2022 года по настоящее время". Позже жильцы стали получать квитанции на оплату услуг от имени последней организации. Общая сумма счетов превысила один миллион рублей, при этом никаких услуг за эти деньги петербуржцам не предоставили, полагают в СК.

Ранее Следком уже возбуждал дело в связи с жалобами жильцов "Триумф Парка", однако прокуратура отменила это решение. На прошлой неделе глава СК Александр Бастрыкин распорядился повторно завести уголовное дело.

Фото: ЗАКС,Ру