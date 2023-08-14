Уголовное дело возбудили после несогласованных работ в доме Макаровых

Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников Петербурга обратился в Смольнинский районный суд из-за несанкционированных работ в доме Макаровых на Васильевском острове. КГИОП потребовал обязать собственника в течение 10 месяцев привести оконный проем помещения в соответствие с предметом охраны, а также восстановить лепнину, сообщили ЗАКС.Ру в пресс-служба комитета.

Кроме того, несогласованные работы стали поводом для возбуждения уголовного дела.

"По имеющейся информации, по заявлению КГИОП о преступлении, ответственность за которое предусмотрена частью 1 статьи 243 УК РФ (уничтожение или повреждение объекта культурного наследия - ЗАКС.Ру), направленному в связи с проведением незаконных работ на Объекте, возбуждено уголовное дело", - заявили в КГИОП.

Напомним, владелец одной из квартир в историческом доме на углу 5-й линии и Малого проспекта Васильевского острова превратил окна на лицевом и дворовом фасадах этого дома в дверные проемы.

Новые проемы заложили кирпичами градозащитники. Они призвали привлечь виновных к ответственности. Ситуацию пообещал взять на контроль вице-губернатор Валерий Москаленко.

Фото: ЗАКС.Ру