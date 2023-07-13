Из-за несогласованных работ в доме Макаровых КГИОП обратится в суд

Вице-губернатор Петербурга Валерий Москаленко прокомментировал несанкционированные работы в доме Макаровых (Бернштейна) на Васильевском острове, накануне остановленные правоохранителями. Вслед за пресс-службой КГИОП он указал на незаконный характер строительных работ.

"Лично проконтролирую, чтобы за проведенные самовольные работы по переустройству оконного проёма первого этажа в дверной на объекте культурного наследия все участники получили предусмотренное законом наказание", - пообещал чиновник в своем Telegram-канале.

Москаленко также заверил, что профильный комитет обратится в суд с требованием обязать собственника здания привести его в порядок и выплатить штраф.

Напомним, что накануне владелец дома на углу 5-й линии и Малого проспекта В.О. пробил дверной проем в лицевом фасаде и попытался таким же образом поступить с дворовым фасадом. Несанкционированную деятельность прервали следователи и полицейские, прибывшие на место действия.

Градозащитники, включая депутата Бориса Вишневского, потребовали от СК возбудить уголовное дело о повреждении или уничтожении объекта культурного наследия (ст. 243 УК). История дома Макаровых насчитывает более 150 лет.

фото: Константин Леньков / ЗАКС.Ру