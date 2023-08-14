"Мегафон" получил миллионный штраф за неверную маркировку фильма с ЛГБТ-сценой

Тверской суд Москвы оштрафовал "Мегафон" на один миллион рублей по делу о демонстрации среди несовершеннолетних фильма с ЛГБТ-сценой (ч. 2 ст. 6.21.2 КоАП РФ), сообщил 14 августа Telegram-канал "Осторожно, новости". Причиной для этого послужило использование неверной возрастной маркировки при показе киноленты.

Протокол на компанию был составлен Роскомнадзором по результатам мартовской проверки. Последняя показала, что показ фильма Элинор Копполы "Любовь, любовь, любовь" в сервисе "Мегафон ТВ" сопровождался пометкой о возрастных ограничениях "16+", а не "18+".

В свою очередь, в "Мегафоне" утверждали, что изменили маркировку на "18+" еще в феврале.

Ранее по той же статье суд оштрафовал на два миллиона рублей сервис more.tv.

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