Калининградская область планирует ввести курортный сбор

Власти Калининградской области рассчитывают ввести курортный сбор с 2024 года, заявил глава регионального министерства культуры и туризма Андрей Ермак. Вопрос об этом уже обсуждался с губернатором Антоном Алихановым, отметил он.

"Президент поручил разработать нормативную базу, по которой регионам будет передано право вводить курортный сбор. Ждем решение федерального центра. Но как только такая возможность появится, мы планируем ввести такой сбор", — приводит слова Ермака "Интерфакс".

Чиновник уточнил, что региональные власти рассчитывают ввести курортный сбор в 2024 году. Величина последнего составит по 100 рублей с туриста, начиная со второго дня пребывания в области.

"При этом предусмотрена большая категория льготников, которые будут освобождены от него. Это, к примеру, дети, спортивные команды, представители культурных проектов", — отметил чиновник.

Ранее на сайте Кремля появился текст поручения президента Владимира Путина, касающегося вопроса с курортным сбором. В срок до 15 декабря премьер-министр Михаил Мишустин должен будет обеспечить внесение в законодательство изменений, позволяющих региональным властям вводить курортный сбор на подведомственной территории.

В Петербурге курортный сбор официально заработает с 1 октября, при этом до 1 апреля 2024 года его будут взимать по нулевой ставке. Неделей ранее стало известно о планах Смольного уменьшить величину штрафов, предусмотренных за уклонение от уплаты средств.

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