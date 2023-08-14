Петербургское метро не планирует отказываться от использования английского языка

Петербургский метрополитен продолжит дублировать на английский язык схемы и аудиосообщения, сообщила 14 августа "Фонтанка" со ссылкой на городской комитет по транспорту. Заявление прозвучало в контексте высказанного Минтрансом предложения отменить обязательный перевод на английский язык информации в метро, на монорельсе, канатных дорогах и фуникулерах.

В комитете отметили, что предложенный Минтрансом проект приказа не предусматривает безусловного запрета на использование иностранной речи. При этом документ пока еще не принят и потому "требование о дублировании информации на английском языке продолжает являться обязательным".

В случае принятия приказа запрета дублирования также не произойдет, оно лишь перестанет быть обязательным. В этом случае петербургские власти проведут консультации с заинтересованными органами власти на тему дальнейшего использования английского языка, отметили в комтрансе. В качестве возможного участника таких совещаний чиновники назвали комитет по туризму.

Ранее Минтранс опубликовал проект приказа, отменяющий необходимость дублирования сообщений на английский язык в ряде видов транспорта. В ведомстве считают нужным передать вопрос региональным властям вопрос о том, переводить ли информацию для иностранцев или нет.

Необходимость изменений в министерстве объяснили "значительной информационной нагрузкой на пассажиров" и "социально-политической ситуацией" в стране. Также так отметили большое количество обращений на этот счет от граждан и регионов.

Фото: ЗАКС.Ру