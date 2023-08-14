Центробанк во вторник обсудит вопрос изменения ключевой ставки

Центробанк сообщил 14 августа о планах провести следующим утром внеочередное собрание совета директоров для обсуждения вопроса об уровне ключевой ставки. Заявление прозвучало на фоне подъема курса доллара выше отметки в 100 рублей, что произошло впервые с 23 марта 2022 года.

"Во вторник, 15 августа 2023 года, состоится заседание совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки", — уведомили в финансовом регуляторе.

Рынок отреагировал на заявление повышением курса рубля, следует из данных Московской биржи. Стоимость доллара опустилась ниже отметки в 100 рублей, по состоянию на момент выхода заметки она составляет 99,79 рубля. Стоимость евро составляет 108,8 рубля, за юань просят 13,66 рубля.

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