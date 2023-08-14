МВД объявило в розыск баптистского деятеля по делу о фейках про армию

МВД объявило в розыск бывшего главу Российского союза евангельских христиан-баптистов Юрия Сипко, следует из данных соответствующей базы ведомства.

"Разыскивается по статье УК", — говорится в карточке, заведенной на 71-летнего религиозного деятеля.

Информации о том, какая именно статья вменяется пожилому баптисту, в базе МВД нет. В то же время ранее стало известно о возбуждении против его уголовного дела по статье о распространении фейков о российской армии по мотивам политической ненависти или вражды (п. "д" ч. 2 ст. 207.3 УК РФ).

В вину Сипко ставится публикация в марте 2022 года видеоролика с критическими высказываниями о деятельности российской армии на Украине. Проведенная психолого-лингвистическая экспертиза показала наличие "заведомо ложной информации" в его словах, сообщал на прошлой неделе Следственный комитет.

В прошлый вторник силовики провели обыски у Сипко и его соратников в Москве и Калуге. Сам фигурант 2002–2010 годах возглавлял Российский союз евангельских христиан-баптистов. Кроме того, в период с 2005 по 2010 год он занимал пост вице-президента Всемирного баптистского альянса.

Фото: ЗАКС.Ру