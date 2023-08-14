Генпрокуратура предостерегла продавцов социально значимых товаров от создания ценовых сговоров

Производители, поставщики и продавцы социально значимых товаров должны помнить об ответственности за обман потребителей и за организацию ценовых сговоров, заявили 14 августа в Генеральной прокуратуре. В ведомстве указали на необходимость установить единые требования к фасовке товаров.

"Участники рынка, которые скрывают от населения достоверную информацию о товаре и вводят в заблуждение относительно изменения его реальной стоимости, своими действиями могут спровоцировать социальную напряженность", — отметили в прокуратуре.

Ведомство обратилось в Минпромторг с предложением "принять меры по урегулированию ситуации". Это предполагает, среди прочего, введение единых требований к фасовке товаров, говорится в распространенном сообщении.

Также в Генпрокуратуре заверили, что контролируют вопросы ценообразования на товары первой необходимости и на лекарства.

Ранее предложение ввести единые требования к фасовке товаров прозвучало в отзыве Минпромторга на законопроект вице-спикера Госдумы Бориса Чернышова (ЛДПР), предложившего указывать в ценниках стоимость продуктов в пересчете на литры или килограммы.

Фото: ЗАКС.Ру