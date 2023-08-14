Смольный потратит на культурно-деловую миссию в Индии до 3 млн рублей

В конце сентября в Индию отправиться петербургская делегация с культурно-деловой миссией. Смольный хочет установить новые контакты с заграничными бизнесменами и улучшить существующие связи между петербургскими компаниями и индийскими партнерами. На эти цели готовы потратить до 2,9 млн рублей, следует из закупки, опубликованной комитетом по внешним связям 14 августа.

Всего планируется посетить два города: Дели и Мумбаи. Семидневная поездка пройдет с 24 сентября по 2 октября. Исполнитель должен будет составить список представителей петербургского делового сообщества. В частности, комитет интересуют сферы промышленности, машиностроения, судостроения, энергосберегающих и наукоемких технологий, фармацевтики, здравоохранения, туризма, а также высшего образования и других отраслей. Для делегатов во время мероприятий будут работать переводчики.

В Мумбаи отдельно проведут протокольное мероприятие от имени правительства Петербурга в формате фуршета. В меню, кроме разных рыбных закусок, будут мясные и вегетарианские блюда, а из напитков, помимо чая и морсов, игристые вина, коньяк и водка. Еще в городах пройдут деловые конгрессы, на которых будут выступать с докладом чиновники из обеих стран. Там тоже будут кормить, но без водки. Также запланированы биржи деловых контактов, где будут обсуждаться вопросы двустороннего сотрудничества.

Дороже всего, согласно аукционной документации, обойдется аренда помещений - ее оценили в 880 тысяч рублей. Вторая по дороговизне позиция - прием от правительства Петербурга - 599 тысяч рублей.

Напомним, петербургское ГБУ "Городское туристско-информационное бюро" в летом 2022 года организовывало роуд-шоу по городам Индии. В рамках него чиновники посещали Дели и Мумбаи. Тогда поездка обошлась в 19,5 млн рублей.

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру