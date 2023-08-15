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Новости 10:42

Беглов принес соболезнования в связи со смертельным пожаром в Дагестане

фото ЗакС политика Беглов принес соболезнования в связи со смертельным пожаром в Дагестане

Губернатор Петербурга Александр Беглов откликнулся на трагические события в столице Дагестана, где накануне вечером взрыв на автозаправочной станции привел к десяткам летальных исходов.

"Петербуржцы разделяют боль каждой семьи, потерявшей родного человека. Петербург скорбит вместе с Махачкалой", - говорится на сайте Смольного в соболезнованиях, выраженных главе республики Сергею Меликову.

С похожим заявлением в своем Telegram-канале выступил спикер ЗакСа Александр Бельский. От имени депутатов он пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим.

В результате пожара погибло более тридцати человек. В огне пострадало более семидесяти граждан. По факту происшествия возбудили уголовное дело.

Фото: ЗАКС.Ру


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Упоминаемые персоны
Беглов Александр Дмитриевич 
Бельский Александр Николаевич 




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