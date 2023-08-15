Шестеро муниципалов из Калининского района сдали неполные декларации

Прокуратура Калининского района внесла представления главам пяти администраций муниципальных образований из-за сотрудников, которые сдали неполные сведения о своих доходах и имуществе за 2022 год, сообщили в пресс-службе ведомства 15 августа.

В ходе проверки выяснилось, что проблемы с декларациями обнаружили у шести госслужащих в пяти администрациях: МО "Северный", МО "Гражданка", МО "Прометей", МО "№21" и МО "Пискаревка". В декларационных справках отсутствовали данные об отдельных доходах, имуществе и банковских счетах.

"В целях устранения выявленных нарушений прокуратура района внесла главам местных администраций муниципальных образований представления. По результатам рассмотрения актов прокурорского реагирования 6 муниципальных служащих привлечены к дисциплинарной ответственности", - сообщили в прокуратуре.

Ранее прокуратура выяснила, что больше трети депутатов МО "Малая Охта" не отчитались о доходах за 2022 год.

Отметим, с 2023 года муниципальных депутатов освободили от обязанности отчитываться о своем заработке и имуществе. Теперь они должны сообщать лишь о наличии или отсутствии крупных сделок. В предыдущие годы неправильные декларации становились поводом для прекращения полномочий.

Константин Леньков / Фото Pixabay