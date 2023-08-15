Муниципал
ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Муниципал 11:24

Шестеро муниципалов из Калининского района сдали неполные декларации

фото ЗакС политика Шестеро муниципалов из Калининского района сдали неполные декларации

Прокуратура Калининского района внесла представления главам пяти администраций муниципальных образований из-за сотрудников, которые сдали неполные сведения о своих доходах и имуществе за 2022 год, сообщили в пресс-службе ведомства 15 августа. 

В ходе проверки выяснилось, что проблемы с декларациями обнаружили у шести госслужащих в пяти администрациях: МО "Северный", МО "Гражданка", МО "Прометей", МО "№21" и МО "Пискаревка". В декларационных справках отсутствовали данные об отдельных доходах, имуществе и банковских счетах. 

"В целях устранения выявленных нарушений прокуратура района внесла главам местных администраций муниципальных образований представления. По результатам рассмотрения актов прокурорского реагирования 6 муниципальных служащих привлечены к дисциплинарной ответственности", - сообщили в прокуратуре. 

Ранее прокуратура выяснила, что больше трети депутатов МО "Малая Охта" не отчитались о доходах за 2022 год.

Отметим, с 2023 года муниципальных депутатов освободили от обязанности отчитываться о своем заработке и имуществе. Теперь они должны сообщать лишь о наличии или отсутствии крупных сделок. В предыдущие годы неправильные декларации становились поводом для прекращения полномочий. 

Константин Леньков / Фото Pixabay


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости
Упоминаемые муниципальные округа, рейтинг в этом материале
Пока еще нет голосов...
МО Гражданка
Пока еще нет голосов...
МО Пискаревка
Пока еще нет голосов...
МО Прометей
Пока еще нет голосов...
МО Северный
Пока еще нет голосов...
МО №21




Новости15 августа
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама