ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости 13:09

Глава Мариуполя вручил благодарность зампреду петербургского комстроя

фото ЗакС политика Глава Мариуполя вручил благодарность зампреду петербургского комстроя

Руководитель администрации Мариуполя Олег Моргун провел рабочее совещание с заместителем председателя комитета по строительству Петербурга Андреем Полевым, сообщается в Telegram-канале главы города 15 августа. Моргун поздравил петербургского чиновника с Днем строителя и пожелал ему профессиональных побед.

"По случаю недавнего профессионального праздника – Дня строителя – вручил благодарность Андрею Полевому и пожелал ему удачи, достижения новых высот и профессиональных побед", - говорится в сообщении Моргуна. 

Кроме того, глава Мариуполя в своем сообщении поблагодарил губернатора Александра Беглова и петербуржцев за неоценимый вклад в восстановление города. 

Также на встрече присутствовали представители петербургских подрядных организаций. Они обсуждали восстановление трех домов "со значительной степенью повреждений". 

Напомним, летом 2022 года власти Петербурга и Мариуполя заключили соглашение о побратимстве. Теперь петербургские строители возводят там жилье и социальную инфраструктуру. 

Константин Леньков / Фото Telegram-канал Олега Моргуна


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости




Новости15 августа
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама