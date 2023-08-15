Глава Мариуполя вручил благодарность зампреду петербургского комстроя

Руководитель администрации Мариуполя Олег Моргун провел рабочее совещание с заместителем председателя комитета по строительству Петербурга Андреем Полевым, сообщается в Telegram-канале главы города 15 августа. Моргун поздравил петербургского чиновника с Днем строителя и пожелал ему профессиональных побед.

"По случаю недавнего профессионального праздника – Дня строителя – вручил благодарность Андрею Полевому и пожелал ему удачи, достижения новых высот и профессиональных побед", - говорится в сообщении Моргуна.

Кроме того, глава Мариуполя в своем сообщении поблагодарил губернатора Александра Беглова и петербуржцев за неоценимый вклад в восстановление города.

Также на встрече присутствовали представители петербургских подрядных организаций. Они обсуждали восстановление трех домов "со значительной степенью повреждений".

Напомним, летом 2022 года власти Петербурга и Мариуполя заключили соглашение о побратимстве. Теперь петербургские строители возводят там жилье и социальную инфраструктуру.

Константин Леньков / Фото Telegram-канал Олега Моргуна