Беглов и Пушилин обсудили темпы восстановления Мариуполя

На полях Петербургского международного экономического форума состоялась дискуссия между градоначальником Александром Бегловым и врио руководителя ДНР Денисом Пушилиным. Политики обсудили в том числе темы восстановления Мариуполя — города-побратима Северной столицы.

Кроме строительства жилых комплексов специалисты из города на Неве возвели три новых школы, три детсада и реконструировали спорткомплекс, информирует пресс-служба Смольного.

В течение грядущей осени в строй введут ещё два корпуса больницы и центр детского творчества. Наконец, продолжаются работы по восстановлению Мариупольского драмтеатра.

Беглов отметил, что благодаря петербургским строителям в Мариуполе восстановили трамвайное движение. Также городу передали новые автобусы.

Наконец, губернатор Северной столицы напомнил о визите мариупольских детей в лагерь "Дружных". Предполагается также посещение праздника выпускников "Алые паруса".

"Они посетят наш праздник "Алые паруса", планируем вручить им в Петербурге аттестаты зрелости. Уверен, такое событие запомнится на всю жизнь", — поделился Беглов.

Ранее Пушилин рассказывал, какие заводы в Мариуполе будут восстановлены и продолжат работу.

О том, как прошёл финальный день ПМЭФ, читайте в материале ЗАКС.Ру.