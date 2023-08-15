Сервис "Кинопоиск" дважды за день оштрафовали по статье о "ЛГБТ-пропаганде"

Замоскворецкий суд Москвы днем 15 августа выписал онлайн-сервису "Кинопоиск" два штрафа по протоколам о пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних (ч. 2 ст. 6.21.2 КоАП). Об этом сообщает РИА "Новости".

Первое наказание в виде штрафа 1 млн рублей досталось за демонстрацию фильмов со сценами для взрослых без маркировки 18+. Среди таких картин перечисляются "Доктор Ти и его женщины", "Маленькая Италия", "Александр" и "Любовь, Любовь, Любовь". Второй аналогичный штраф назначили за фильмы "Римские расставания" и "Зильс-Мария".

Представители компании своей вины не признали.

За "ЛГБТ-пропаганду" сервис "Кинопоиск" уже штрафовали на 1 млн рублей в начале июля.

Фото: ЗАКС.Ру