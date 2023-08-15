Суд прекратил производство по иску застройщика к вице-губернатору Линченко

Арбитражный суд Петербурга 15 августа прекратил производство по иску застройщика "СПб Приморское", подконтрольного Seven Suns, к вице-губернатору Николаю Линченко, следует из карточки дела на сайте суда. Компания обращалась в суд из-за упреков чиновника, прозвучавших на пресс-конференции.

Поводом для иска стали слова вице-губернатора в январе 2023 года. Тогда чиновники озвучил, что у города есть претензии к компании в части соблюдения договоренностей о строительстве инфраструктурных объектов. В компании заявляли, что в полной мере выполняли свои обязательства.

Компания подала иск еще в феврале, однако сперва его оставили без движения из-за нарушений в документах. Позже застройщик дополнил иск. Причина, по которой производство прекращено, неизвестна.

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру