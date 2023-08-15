У исторического дома в центре Петербурга снесли воссозданные жильцами ворота

Петербургские активисты, защищающие дом Салтыковой, рассказали о проблеме, возникшей в доме по соседству, а именно особняке Вонлярлярского (Большая Морская улица, 49). Лицевым фасадом владеет РГУ нефти и газа имени Губкина, представители которого демонтировали глухие деревянные ворота.

Градозащитники и убеждены, что это снизит качество жизни граждан, населяющих дом. Отмечается также, что устраивавшие их ворота были изготовлены на их же собственные деньги и соответствовали историческим чертежам.

Согласно сообщению в Telegram-канале SOS СПб СНОС, в планы собственника входит установить металлические решетчатые ворота. Недовольные этим решением, жильцы обратились к ректору Виктору Мартынову с призывом отказаться от идеи и вернуть на место демонтированные двери. В противном случае они опасаются, что выхлопных газов и шума станет гораздо больше.

фото: SOS СПб СНОС / Telegram