Горсуд признал незаконным лишение охранного статуса флигелей особняка Салтыковой

Городской суд Петербурга признал незаконным решение КГИОП о выведении из-под государственной охраны дворовых флигелей особняка Е. П. Салтыковой на Большой Морской улице, 51, следует из сообщения в Telegram-канале "SOS СПб СНОС".

"Только что Санкт-Петербургский городской суд полностью удовлетворил наши требования и признал незаконным со дня издания распоряжение [председателя КГИОП Сергея] Макарова о выведении из-под охраны ради последующего сноса всех дворовых корпусов дома Салтыковой", — сообщили градозащитники 11 мая.

Суть иска касалась отмены распоряжения КГИОП об определении предмета охраны здания, выпущенного в 2016 году. Истцы добивались признания его недействующим с момента издания. В ноябре прошлого года ради рассмотрения иска было приостановлено дело об оспаривании выдачи разрешений на строительство и проведение работ в особняке.

По словам активистов, представитель прокуратуры "полностью поддержал" их позицию в суде. Истцами выступали Олег Мухин, Павел Шепетков и Елена Павлова при поддержке историка архитектуры Александра Кречмер.

Демонтажные работы на территории особняка Салтыковой стартовали в августе 2022 года. Во время акции против сноса был избит градозащитник Олег Мухин, в результате у него был зафиксирован перелом. Скандальная история привлекла внимание главы Следственного комитета Александра Бастрыкина, который лично наведался к месту проведения работ. В сентябре петербуржцы отправляли жалобу президенту Владимиру Путину с просьбой "немедленно прекратить варварское разрушение" здания.

Фото: Telegram-канал "SOS СПб СНОС"