Суд в Петербурге приостановил разбирательство иска к КГИОП из-за особняка Салтыковой

Куйбышевский районный суд Петербурга приостановил рассмотрение иска градозащитников к комитету по госконтролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП), связанного с выдачей разрешений на строительство и ведение работ на территории особняка Е. П. Салтыковой на Большой Морской улице, сообщил 21 ноября Telegram-канал "SOS СПб СНОС".

Причиной паузы в разбирательстве стала попытка оспорить в Городском суде Петербурга выданное в 2016 году распоряжение КГИОП о предмете охраны в доме Салтыковой. Истцы добиваются признания документа нелегитимным, утверждая, что он не был вовремя опубликован в открытых источниках, включая сайт КГИОП.

Минувшим летом в здании на Большой Морской улице начались демонтажные работы, в ходе попытки снять их на видео был избит градозащитник Олег Мухин. Ситуация привлекла внимание главы Следственного комитета Александра Бастрыкина, который лично приезжал к особняку. Позже Куйбышевский райсуд запретил ведение работ на объекте. В середине сентября местные жители составили обращение к президенту Владимиру Путину с просьбой "немедленно прекратить варварское разрушение данного памятника архитектуры".

Особняк Салтыковой был построен в 1845-1846 годах в стиле эклектики на Большой Морской улице близ пересечения с Почтамтским переулком. Здание признано объектом культурного наследия регионального значения.