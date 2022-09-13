Петербуржцы обратились к Путину из-за сноса особняка Салтыковой

Жители домов, соседствующих с особняком Салтыковой, обратились к президенту Владимиру Путину с просьбой "немедленно прекратить варварское разрушение данного памятника архитектуры", рассказал 13 сентября Telegram-канал "Живой город". Помимо главы государства адресатами послания значатся глава его администрации Антон Вайно, полпред президента в СЗФО Александр Гуцан и губернатор Петербурга Александр Беглов.

В своем обращении подписанты констатируют, что "под видом "сохранения объекта культурного наследия" ведется полная разборка всего здания, за исключением лицевого корпуса", причем "уничтожить флигели планируется на 100 %". Они опасаются, что проведение демонтажных работ с рытьем котлована под строительство новых зданий на освободившемся участке негативно скажется на состоянии близлежащих домов.

"Категорически нельзя запихивать фундамент нового, еще проектируемого здания, под старый. Это здание даст осадку, и это приведет к естественному перекосу и разрушению домов", — тревожатся горожане. По из словам, демонтаж флигелей особняка Салтыковой уже привел к образованию трещин в их домах. "От постоянной вибрации трескается штукатурка, осыпается лепнина в квартирах. При этом мы говорим не просто об исторических зданиях, а об объектах культурного наследия, которыми окружен дом Салтыковой", — добавили петербуржцы.

"Мы требуем немедленного вмешательства в ситуацию исполнительной власти Санкт-Петербурга и лично губернатора Александра Беглова", — заявили подписанты, назвав "вопиющим беззаконием" ситуацию со сносом объекта культурного наследия в центре города "ради сверхприбылей преступников от бизнеса, прячущих свои настоящие имена за кипрскими оффшорами".

В конце августа ситуация вокруг сноса особняка Салтыковой привлекла внимание главы Следственного комитета Александра Бастрыкина, который лично приезжал к зданию. Поддержка со стороны высокопоставленного силовика тронула градозащитников, которые позже в весьма лестных выражениях поздравили его с днем рождения.

В настоящее время проведение работ в особняке запрещено в соответствии с решением Куйбышевского райсуда о наложении на здание мер предварительной защиты. В конце августа здание посетили судебные приставы, которые отметили отсутствие какой-либо деятельности на объекте.

Фото: Telegram-канал "SOS СПб СНОС"