Судебные приставы наведались в особняк Салтыковой

Сотрудники ГУ ФССП по Адмиралтейскому району посетили с инспекцией особняк Салтыковой на Большой Морской улице, рассказали в пресс-службе ведомства 30 августа. Визит состоялся в соответствии с исполнительным листом из Куйбышевского райсуда о наложении на здании мер предварительной защиты.

"Предмет исполнения — запретить должнику и иным юридическим/физическим лицам совершать любые действия по сносу зданий, расположенных по адресу: СПб, Большая Морская ул. Д.51 лит. А до вступления решения суда в законную силу", — говорится в сообщении на сайте ГУ ФССП.

Во вторник судебные приставы вручили бумагу гендиректору организации и предупредили об уголовной ответственности за неисполнение судебного акта. Попутно они отметили, что сейчас демонтажные работы в особняке не ведутся.

Напомним, именно во время сноса особняка Салтыковой был избит градозащитник Олег Мухин, который фиксировал работы на видео. После скандала к зданию лично приезжал глава Следственного комитета Александр Бастрыкин. На прошлой неделе Куйбышевский районный суд вынес запрет на снос здания на время рассмотрения иска градозащитников к КГИОП по поводу выдачи разрешения на проведение противоаварийных работ в здании.

Фото: Telegram-канал "SOS СПб СНОС"