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Новости 12:05

Суд в Петербурге запретил вести работы по демонтажу в особняке Салтыковой

фото ЗакС политика Суд в Петербурге запретил вести работы по демонтажу в особняке Салтыковой

Куйбышевский районный суд Петербурга принял к производству иск градозащитников, которые добиваются отмены разрешения на строительство на месте особняка Салтыковой на Большой Морской улице. С комитетом по государственному контролю, использованию и охране памятников судятся Олег Мухин, Елена Павлова и Павел Шепетков, требующие также отменить разрешение на проведение противоаварийных работ в особняке, передает объединенная пресс-служба городских судов. Заседание назначили на 14 сентября.

Суд также удовлетворил ходатайство истцов и установил меру предварительной защиты, а именно запретил ООО "Северная Земельная Компания" и другим лицам вести работы по демонтажу здания или его частей на время рассмотрения дела.

Отметим, что ранее уголовное дело по факту сноса особняка Салтыковой поручил возбудить глава Следственного комитета Александр Бастрыкин. Накануне он лично осмотрел объект культурного наследия регионального значения. В этом месяце при попытке зафиксировать на камеру демонтаж старинного здания Олег Мухин был избит, в связи с чем тоже было возбуждено уголовное дело по распоряжению главы СК.


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