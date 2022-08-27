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Новости 13:14

Петербургские градозащитники поздравили Бастрыкина с днем рождения и поблагодарили за поддержку

фото ЗакС политика Петербургские градозащитники поздравили Бастрыкина с днем рождения и поблагодарили за поддержку

Участники петербургских градозащитных движений обратились к главе Следственного комитета Александру Бастрыкину с поздравлением по случаю его 69-го дня рождения. Авторы письма благодарят силовика за то, что, по их мнению, из всех госслужащих в последнее время только он один по-настоящему помогает бороться за сохранность исторических памятников Петербурга.

"Вашу роль в становлении торжества закона в части сохранения культурно-исторического наследия Петербурга трудно переоценить", - говорится в тексте, опубликованном в Telegram-канале "Живой город".

Поздравители также хотят навсегда вписать имя Бастрыкина в городскую книгу почета.

Напомним, что как минимум с мая глава СК пристально следит за тем, как охраняются дома-памятники в Петербурге. С тех пор он поручил возбудить несколько уголовных дел, в рамках которых следственные действия проводятся, в частности, в помещениях КГИОП. В августе Бастрыкин лично осматривал особняк Салтыковой на Большой Морской улице, снос которого сопровождался скандалами и тоже привел к уголовному делу. Накануне главный следователь страны встретился с губернатором Александром Бегловым, от которого, как и от градозащитников, он услышал слова благодарности.


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