Беглов встретился с Бастрыкиным в Петербурге

Петербургский губернатор Александр Беглов провел рабочую встречу с главой Следственного комитета Александром Бастрыкиным, проинформировала пресс-служба градоначальника 26 августа.

Как сообщается, Беглов поблагодарил собеседника "за инициативы, предпринимаемые в поддержку города", а заодно поздравил его и коллектив местного филиала Всероссийского государственного университета юстиции с юбилеем учебного заведения. Как отметили в Смольном, 25 лет назад Бастрыкин занимался открытием филиала вуза в Петербурге, а теперь тот получил новое отреставрированное здание в Басковом переулке.

В свою очередь, Бастрыкин "высоко оценил" поддержку городом Пансиона воспитанниц СК, а также местного филиала Судебно-экспертного центра СК РФ. Также Бастрыкин поблагодарил Беглова за помощь Следственному комитету, следует из сообщения губернаторской пресс-службы.

О появлении Бастрыкина в Петербурге стало известно 24 августа, когда он приехал с демонтируемому особняку Салтыковой на Большой Морской улице. На следующий день он встретился с местными подчиненными, выслушал доклад и потребовал тщательнее следить за объектами культурного наследия, оберегая их от разрушения в угоду чьим-либо интересам.

Фото: gov.spb.ru