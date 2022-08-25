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Новости 18:58

"За объектами культурного значения необходимо тщательно следить": Бастрыкин - петербургским подчинённым

фото ЗакС политика "За объектами культурного значения необходимо тщательно следить": Бастрыкин - петербургским подчинённым

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин заслушал доклад от своих петербургских подчинённых: речь в дискуссии шла об уголовном деле по факту сноса исторических зданий в городе на Неве, сообщает пресс-служба СК.

Бастрыкин указал на многочисленные жалобы, которые к нему поступили от петербургских градозащитников, и напомнил, что по факту сноса памятников архитектуры была создана специальная следственная группа, состоящая из сотрудников центрального аппарата СК. По некоторыми объектам уже назначены дополнительные экспертизы.

В ответ петербургские следователи отчитались перед Бастрыкиным о предварительных итогах хода некоторых дел, отметив, что они принимают меры по защите интересов города и его жителей. В частности, главе Следкома рассказали об отмене постановления зампрокурора Петербурга о возбуждении уголовного дела по факту сноса особняка Салтыковой, так как разбирательство передано на контроль центрального аппарата СК.

Также Бастрыкину доложили о ходе следствия по делу избитого градозащитника Олега Мухина.

"В завершение совещания А.И. Бастрыкин дал ряд конкретных поручений, отметив, что за объектами культурного значения необходимо тщательно следить, и наша общая задача не допустить их разрушения в угоду коммерческим или иным интересам", - заключили в Следственном комитете.

Фото: пресс-служба СК


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