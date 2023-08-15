Депутат Иткин хочет разрешить тратить маткапитал на спортивные секции

Депутат петербургского парламента от ЛДПР Павел Иткин выступил с идеей законодательно разрешить дополнительное использование средств материнского капитала. Эти деньги он хочет позволить тратить на оплату спортивных секций, поскольку расходы на спорт заложены не в каждом семейном бюджете.

"Считаю, наши поправки несут социальную функцию, ведь здоровье подрастающего поколения — один из приоритетов государственной политики Санкт-Петербурга", - написал законотворец в собственном Telegram-канале.

Напомним, что Смольный выплачивает маткапитал при рождении или усыновлении третьего ребенка. Он составляет почти 200 тысяч рублей. Нынешним летом в городе был принят закон, допускающий покрытие маткапиталом расходов на газификацию жилья.

Фото: ЗАКС.Ру