Участок под бывшими ларьками возле "Удельной" благоустроят только через год

Пустырь на месте снесенных торговых павильонов перед станцией метро "Удельная" в Петербурге просуществует в своем нынешнем виде еще как минимум один год. Об этом пишет "Фонтанка" со ссылкой на администрацию Выборгского района.

На сегодняшний день вместо торговых площадей прохожие могут наблюдать протяженную яму с мусором, арматурой и гравием.

Районные чиновники собираются до конца года добиться от КИО разрешения на использование участка и приступить к благоустройству в следующем году.

Часть павильонов на Енотаевской улице, соединявших станцию с проспектом Энгельса, Смольный объявил вне закона прошлым летом. В январе их демонтировали.

Фото: ЗАКС.Ру