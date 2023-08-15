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Участок под бывшими ларьками возле "Удельной" благоустроят только через год

фото ЗакС политика Участок под бывшими ларьками возле "Удельной" благоустроят только через год

Пустырь на месте снесенных торговых павильонов перед станцией метро "Удельная" в Петербурге просуществует в своем нынешнем виде еще как минимум один год. Об этом пишет "Фонтанка" со ссылкой на администрацию Выборгского района.

На сегодняшний день вместо торговых площадей прохожие могут наблюдать протяженную яму с мусором, арматурой и гравием.

Районные чиновники собираются до конца года добиться от КИО разрешения на использование участка и приступить к благоустройству в следующем году.

Часть павильонов на Енотаевской улице, соединявших станцию с проспектом Энгельса, Смольный объявил вне закона прошлым летом. В январе их демонтировали.

Фото: ЗАКС.Ру


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