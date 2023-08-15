Владельца "Википедии" снова крупно оштрафовали из-за статей о спецоперации

Мировой судья в Москве назначил фонду Wikimedia, владеющему интернет-энциклопедией "Википедия", штраф в размере 2 млн рублей. На организацию в очередной раз составили протокол о неудалении запрещенной в РФ информации (ч. 2 ст. 13.41 КоАП), передает "Интерфакс".

Суд установил, что вопреки требованиям Роскомнадзора доступ не был ограничен к материалам, касающимся действий российских военнослужащих в зоне спеоперации.

Адвокат не согласился с решением, заявив о процессуальных нарушениях.

В предыдущий раз по аналогичному протоколу Wikimedia оштрафовали в начале месяца. Всего с начала года фонду выписали штрафов на 22,4 млн рублей.

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