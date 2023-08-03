Владелец "Википедии" оштрафован на три миллиона рублей за неудаление информации о СВО

Фонд Wikimedia Foundation, которому принадлежит интернет-энциклопедия "Википедия", был оштрафован 3 августа на три миллиона рублей по статье о неудалении запрещенной информации (ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ), сообщил ТАСС. Соответствующее решение вынес мировой судья в Москве.

"Признать компанию Wikimedia Foundation виновной <...> и назначить наказание в виде административного штрафа в размере трех миллионов рублей", — зачитал решение судья.

Протокол на фонд составил Роскомнадзор из-за двух статей, содержание которых касалось специальной военной операции. Изложенная в них информация противоречила официальной позиции Министерства обороны.

Назначенный в четверг штраф стал не первым для Wikimedia Foundation, вынесенным по указанной статье. Так, в июне фонд обязали выплатить три миллиона рублей из-за статьи о полку "Азов"*. В конце апреля он получил штраф в размере двух миллионов рублей за отказ удалять материалы о СВО.

*Организация признана террористической, ее деятельность запрещена в России

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