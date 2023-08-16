Генпрокуратура объявила ассоциацию "За свободную Россию"* нежелательной организацией

Генеральная прокуратура сообщила 16 августа о признании ассоциации "За свободную Россию"* нежелательной в стране организацией. По версии ведомства, она агитирует россиян вступать в ВСУ и занимается идеологической обработкой зарубежных журналистов.

"По результатам проверки Генпрокуратура России приняла решение о признании нежелательной деятельности Stowarzyszenie "Za Wolna Rosje" (Ассоциация "За свободную Россию")*, Польша", — говорится в опубликованном сообщении.

"Идейными вдохновителями" ассоциации надзорное ведомство полагает покинувших Россию активисток Анастасию Сергееву и Марию Хармаст, которые якобы призывают сограждан вступать в ряды ВСУ и готовят некие "группы сопротивления". При этом прокуратура подозревает их в занятии пропагандой среди европейских журналистов "для участия в пропагандистских кампаниях против нашей страны", в том числе для дискредитации российских дипломатических отделений при организации выборов за границей.

В вину Сергеевой и Хармаст Генпрокуратура поставила среди прочего проведение "театрально-политических акций" совместно с уехавшими из России оппозиционерами ради "привлечения внимания и денежных средств". В целом ведомство считает, что ассоциация вмешивается во внутренние дела страны и потому представляет угрозу ее конституционному строю.

Ранее Генпрокуратура признала нежелательной организацией расследовательский проект Conflict Intelligence Team**.

*Генпрокуратура признала Stowarzyszenie "Za Wolna Rosje" (Ассоциация "За свободную Россию") нежелательной организацией в РФ

**Генпрокуратура признала Conflict Intelligence Team ("Сетевое объединение журналистов-расследователей") нежелательной организацией в РФ

Фото: ЗАКС.Ру