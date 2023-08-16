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Новости 10:26

Жители намыва получат право на льготные парковочные разрешения

фото ЗакС политика Жители намыва получат право на льготные парковочные разрешения

Жители намывных территорий к западу от Наличной улицы смогут оформить льготные парковочные разрешения наравне с другими жителями Васильевского острова, говорится в ответе главы комитета по транспорту Валентина Енокаева на запрос депутата ЗакСа Бориса Вишневского. Копию документа парламентарий опубликовал 16 августа в своем Telegram-канале.

Как уточнил Енокаев, зона платной парковки в Василеостровском районе заработает в IV квартале этого года. При этом она охватит только исторические кварталы острова  и распространится на запад вплоть до Наличной улицы включительно.

"Улицы намывной территории района остались в Адресном перечне и граждане, проживающие на территории за Наличной улицей, будут иметь право на оформление льготного парковочного разрешения жителя", — говорится в документе.

Ранее в комтрансе говорили о том, что платная парковка должна заработать в Василеостровском районе с 1 ноября 2023 года. В середине июля комитет разработал проект распоряжения по введению платных парковок на острове.

Фото: ЗАКС.Ру


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