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Новости 11:39

ЦИК: Двое членов избиркомов из Крыма и Карелии погибли на СВО

фото ЗакС политика ЦИК: Двое членов избиркомов из Крыма и Карелии погибли на СВО

Члены участковых избирательных комиссий из двух регионов России погибли в ходе специальной военной операции, сообщили 16 августа в Центризбиркоме. Речь идет о зампреде УИК № 408 Романе Завальном из Крыма и о главе УИК № 227 Александре Паршине из Карелии.

"Они были молоды, самоотверженны и горячо любили Россию, достойно служа ей как в мирное время, так и на передовой", — гласит сообщение в официальном Telegram-канале ЦИК.

В Центризбиркоме назвали гибель Завального и Паршина "героической", но при этом воздержались от рассказа об обстоятельствах их смерти. У обоих погибших остались дети, ЦИК заявил о том, что считает своим долгом "позаботиться о них, как о своих".

Ранее стало известно о смерти депутата муниципального образования "Невский округ" Павла Кочанжи в ходе СВО. Погибшему было 24 года.

Фото: pixabay


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