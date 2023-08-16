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Новости 11:59

На Telegram составили протокол за отказ локализовать данные в России

фото ЗакС политика На Telegram составили протокол за отказ локализовать данные в России

Мировой судебный участок в Москве зарегистрировал протокол в отношении мессенджера Telegram о повторном невыполнении требований по локализации персональных данных в России (ч. 9 ст. 13.11 КоАП РФ), сообщило 16 августа РИА Новости.

"Судебный участок мирового судьи № 422 зарегистрировал протокол 16 апреля, дата его рассмотрения пока не назначена", — цитирует информагентство сообщение судебной пресс-службы.

Наказание по вменяемой мессенджеру статье предполагает для юридических лиц штраф в размере от одного до шести миллионов рублей.

В конце мая Роскомнадзор составил протоколы за отказ локализовать персональные данные россиян в отношении ряда зарубежных компаний. В частности, среди них оказались Pinterest, Twitch, Apple и Google.

Фото: pixabay


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