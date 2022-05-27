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Новости 16:12

Роскомнадзор составил протоколы на ряд зарубежных компаний, не локализовавших базы данных

фото ЗакС политика Роскомнадзор составил протоколы на ряд зарубежных компаний, не локализовавших базы данных

Роскомнадзор составил административные протоколы на несколько иностранных интернет-компаний, включая Airbnb, Twitch, Apple и Google, за то, что те не локализовали базы данных в России, сообщила 27 мая пресс-служба ведомства.

Как отметили в РКН, протоколы против Airbnb, Pinterest, Likeme, Twitch, Apple, United Parcel Service были составлены по статье о невыполнении обязанностей по хранению персональных данных россиян в России (ч. 8 ст. 13.11 КоАП РФ). Что касается Google, то ее обвинили в повторном нарушении требований о локализации данных (ч. 9 ст. 13.11 КоАП РФ). Отметим, что протокол против компании уже зарегистрирован мировым судьей в Москве, разбирательство назначено на 16 июня.

Нарушение правил локализации данных влечет за собой наказание для юрлиц в размере от одного до шести миллионов рублей, отметили в Роскомнадзоре. За повторное нарушение максимальная сумма штрафа может составить 18 миллионов рублей.

Ранее глава РКН Андрей Липов заявил, что с начала спецоперации на Украине ведомство удалило более 117 тысяч фейков и 38 тысяч призывов к протестам.


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