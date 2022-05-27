Роскомнадзор составил протоколы на ряд зарубежных компаний, не локализовавших базы данных

Роскомнадзор составил административные протоколы на несколько иностранных интернет-компаний, включая Airbnb, Twitch, Apple и Google, за то, что те не локализовали базы данных в России, сообщила 27 мая пресс-служба ведомства.

Как отметили в РКН, протоколы против Airbnb, Pinterest, Likeme, Twitch, Apple, United Parcel Service были составлены по статье о невыполнении обязанностей по хранению персональных данных россиян в России (ч. 8 ст. 13.11 КоАП РФ). Что касается Google, то ее обвинили в повторном нарушении требований о локализации данных (ч. 9 ст. 13.11 КоАП РФ). Отметим, что протокол против компании уже зарегистрирован мировым судьей в Москве, разбирательство назначено на 16 июня.

Нарушение правил локализации данных влечет за собой наказание для юрлиц в размере от одного до шести миллионов рублей, отметили в Роскомнадзоре. За повторное нарушение максимальная сумма штрафа может составить 18 миллионов рублей.

Ранее глава РКН Андрей Липов заявил, что с начала спецоперации на Украине ведомство удалило более 117 тысяч фейков и 38 тысяч призывов к протестам.