Памфилова насчитала 11 жалоб на возможные нарушения в ходе избирательной кампании

Центризбирком принял 11 сообщений о возможных нарушениях в ходе избирательной кампании, заявила 16 августа председатель ЦИК Элла Памфилова. При этом она допустила увеличение потока жалоб по мере приближения голосования в сентябре.

"Что касается возможных нарушений на выборах, то на сей момент у нас всего 11 сообщений поступило в центр. Это не должно нас успокаивать, поскольку самый напряженный, нервный период будет в дни голосования", — приводит слова Памфиловой ТАСС.

Глава ЦИК призвала коллег быть готовыми к возможному увеличению количества обращений. Также она попросила их непредвзято и оперативно реагировать на поступающие жалобы.

Единый день голосования состоится 10 сентября, выборы различных уровней намечены в 85 регионах России, включая новые. В ряде регионов голосование растянется на три дня.

Ранее глава петербургского регионального отделения "Яблока" Александр Шишлов обратился в Центризбирком с жалобой на недопуск ряда представителей партии в состав городских УИК.

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