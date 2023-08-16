Фадеев предложил запретить прием в школы детей без знания русского языка

В России следует законодательно запретить прием в школы не говорящих по-русски детей, считает глава Совета по правам человека Валерий Фадеев. Свою точку зрения на этот счет он изложил 16 августа на конференции в МИА "Россия сегодня".

"Недопустима ситуация, когда дети не знающий русский язык, принимаются в школы. Наше предложение, и оно поддержано — такие дети должны быть предварительно обучены в специальных центрах", — приводит слова Фадеева пресс-служба СПЧ.

По мнению общественника, в России следует менять законодательство для того, чтобы получить возможность отправлять детей иностранцев в спеццентры для обучения русскому языку. "Насколько я знаю, Минпросвещения работает над этим. Пожелаем им удачи", — добавил он.

Также в своем выступлении Фадеев коснулся вопроса выдачи мигрантам российского гражданства. Он заявил, что вместе с паспортом новые граждане должны получать и военный билет с тем, чтобы в дальнейшем иметь возможность защищать страну. "Наше предложение — синхронизировать выдачу российского паспорта и постановку на воинский учет", — поведал он и выразил от лица членов СПЧ готовность принять участие в обсуждении того, как может реализовываться такая процедура.

Ранее в Петербурге полиция в ходе рейда выявила более 100 бывших иностранцев с российскими паспортами, не вставших на воинский учет. Их отвезли в районный военкомат для прохождения этой процедуры.

Фото: Telegram-канал СПЧ