В Петербурге полиция доставила в военкомат более 100 мигрантов с российскими паспортами

В Петербурге за два дня рейда на Софийской овощебазе сотрудники полиции обнаружили более 100 не вставших на воинский учет мигрантов с российским гражданством, сообщили 16 августа в ГУ МВД по региону. Также в ходе проверки выявили более полусотни иностранцев, находящихся в стране с нарушениями миграционного законодательства.

Всего в ходе рейда силовики выявили почти 400 иностранцев, из которых 55 находились в России незаконно. На одного иностранца завели уголовное дело о подделке документов (ст. 327 УК РФ), заподозрив его в предъявлении фальсифицированных бумаг.

Также полиция выявила более сотни уроженцев иностранных государств с российскими паспортами на руках. Большинство из них не состояли на воинском учете, из-за чего их доставили в районный военкомат для оформления.

"Пользуясь случаем, полицейские не упускают возможности дополнительного просвещения россиян: гражданство дает не только права, но и обязанности. В том числе конституционную обязанность воинской службы", — высказались правоохранители.

Ранее в полиции поведали о применении "высокоточного" подхода при облавах на нелегальных мигрантов.

Фото: ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти (скриншот видео)