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Новости 15:14

Из-за памятника Сталину в Псковской области Вишневский написал в прокуратуру

фото ЗакС политика Из-за памятника Сталину в Псковской области Вишневский написал в прокуратуру

Депутат петербургского парламента Борис Вишневский официально обратился к прокурору Псковской области Андрею Мошкову в связи с возмутившей его установкой памятника советскому правителю Иосифу Сталину в Великих Луках.

По мнению петербуржца, в публичном месте недопустимо увековечивать память человека, ответственного за преследования массы советских граждан по политическим мотивам. Депутат настаивает на демонтаже монумента, поскольку тот, с точки зрения Вишневского, не совместим с гуманизмом и здравым смыслом.

"Массовые репрессии, главным организатором и вдохновителем которых был Сталин, осуждены решениями высших органов власти СССР и России", - также напомнил "яблочник" в своем Telegram-канале.

Восьмиметровый "вождь народов" появился накануне на территории завода "Микрон".

Фото: ЗАКС.Ру


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Вишневский Борис Лазаревич 




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