Арестованного мундепа из Ржевки исключат из "Единой России"

Муниципального депутата МО "Ржевка" Игоря Губайдулина, арестованного из-за обвинений в развратных действиях в отношении несовершеннолетнего, исключат из "Единой России" сообщили ЗАКС.Ру в пресс-службе партии 16 августа. В петербургском отделении ЕР уже готовят документы.

Губайдулин дважды избирался в муниципальный совет Ржевки: в 2014 и 2019 годах. Оба раза от "Единой России".

Напомним, Губайдулину предъявлено обвинение по статье о развратных действиях в отношении несовершеннолетнего. По версии следствия, он вел переписку и обменивался фотографиями интимного характера с 12-летним ребенком. Красногвардейский районный суд арестовал его до 11 октября. Свою вину муниципал не признает. Ему может грозит до 8 лет лишения свободы.

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру