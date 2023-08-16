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Новости 17:04

На месте снесенной петербургской гимназии ввели в эксплуатацию новую школу

фото ЗакС политика На месте снесенной петербургской гимназии ввели в эксплуатацию новую школу

Сотрудники петербургского Госстройнадзора одобрили ввод в эксплуатацию здания новой школы по адресу Болотная улица, дом 6 (Выборгский район). 

Образовательное учреждение способно принять 550 учеников. В нем организовали два плавательных бассейна.

Ранее на Болотной, 6 располагалось старое здание гимназии №74 с углубленным изучением немецкого языка. В 1990-х и 2000-х годах она неоднократно побеждала в городском конкурсе "Школа года". В начале нового десятилетия здание гимназии снесли вместе с гаражами по соседству.

фото: gov.spb.ru


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