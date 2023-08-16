Историк Дубровский* проиграл суд из-за исключения его из петербургского избиркома

Эмигрировавший петербургский историк и общественный деятель Дмитрий Дубровский* не смог обжаловать в суде свое исключение из состава УИК №20, о чем сообщает правозащитный проект "Первый отдел". Решение не в его пользу вынес Ленинский районный суд.

Мера была применена к преподавателю в связи с получением от Минюста статуса иноагента. С декабря прошлого года федеральное законодательство запрещает гражданам из реестра иноагентов состоять в избиркомах всех уровней.

Дубровского* объявили иноагентом из-за комментариев в СМИ, имеющих такой же статус, а также из-за репостов СМИ-иноагентов в социальных сетях.

*Минюст внес Дмитрия Дубровского в единый реестр иноагентов

фото: Ищем выход / YouTube (скриншот)